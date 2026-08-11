छपरा बुलाकर झारखंड के 2 कारोबारियों का किया अपहरण, पत्नी की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस; 4 गिरफ्तार

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। ट्रांसपोर्ट कारोबार शुरू कराने के नाम पर झारखंड के रामगढ़ जिले के दो कारोबारियों को छपरा बुलाकर उनका अपहरण कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

अपहृतों को गौरा थाना क्षेत्र के जवईनियां स्थित एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया था और उनके स्वजन से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी।

नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को सकुशल बरामद कर लिया। मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश में छापामारी जारी है।

ट्रांसपोर्ट कारोबार के नाम पर रची गई साजिश:

पुलिस के अनुसार झारखंड के रामगढ़ जिले के रानीबाग जारा टोला निवासी आशीष कुमार चौधरी और राकेश कुमार दत्ता को ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ा नया काम शुरू कराने का झांसा देकर छपरा बुलाया गया था।

दोनों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छपरा पहुंचे और नगर पालिका चौक स्थित एक होटल में ठहरे थे। इसी दौरान आरोपित उन्हें कचहरी के समीप से स्कार्पियो में बैठाकर अपने साथ ले गए। जवईनियां के मकान में बनाया बंधक: इसके बाद दोनों को गौरा थाना क्षेत्र के जवईनियां स्थित एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया। आरोपितों ने उनके स्वजन को फोन कर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। काफी देर तक दोनों के होटल वापस नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई।

पत्नी की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस: आशीष कुमार चौधरी की पत्नी रीना चौधरी ने नगर थाना में प्राथमिकी अंकित कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन शुरू किया। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर गौरा और मढ़ौरा थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जवईनियां में छापामारी की।

चार गिरफ्तार, हथियार और मोबाइल बरामद: छापामारी के दौरान दोनों अपहृतों को सकुशल मुक्त करा लिया गया। पुलिस ने इस मामले में जवईनियां निवासी आशुतोष कुमार, बहुआरा निवासी हर्षित कुमार एवं रौशन कुमार तथा पूर्णाडीह निवासी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है।

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