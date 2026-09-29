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फ्री-होल्ड के नाम पर भाजपा विधायक से मांगी 25 लाख की घूस, एलडीए के चौकीदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Dharmesh Awasthi Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Tue, 29 Sep 2026 10:53 PM (IST)

एलडीए में भाजपा विधायक अनिल सिंह से अलीगंज स्थित भवन को फ्री-होल्ड कराने के नाम पर 25 लाख रुपये की ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. भाजपा विधायक से अलीगंज भवन फ्री-होल्ड के लिए घूस मांगी।

  2. एलडीए सचिव के नाम पर 25 लाख रुपये की मांग की गई।

  3. चौकीदार राजकिशोर दुबे को पुलिस ने हिरासत में लिया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए में भ्रष्टाचार के नित-नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा प्रकरण भाजपा विधायक से अलीगंज भवन की पत्रावली स्वीकृत कराने के लिए 25 लाख रुपये घूस मांगने का है। धनराशि एलडीए सचिव सुशील प्रताप सिंह के नाम पर मांगी गई, सचिव ने एलडीए के चौकीदार को फटकारा और उसे गोमती नगर पुलिस के हवाले करा दिया।

पुरवा उन्नाव के विधायक अनिल सिंह का अलीगंज स्थित भवन को फ्री-होल्ड कराने की पत्रावली एलडीए में लंबित है। पिछले दिनों अलीगंज सेक्शन से पत्रावली मंगाई गई इसके बाद जालसाज सक्रिय हो गए। विधायक से 25 लाख रुपये की घूस मांगी गई। यह सूचना मिलने पर एलडीए में मंगलवार को हलचल तेज रही। सचिव ने चौकीदार राजकिशोर दुबे उर्फ पप्पू दुबे को तलब करके फटकारा।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, इस मामले में सचिव की ओर से शिकायत के बाद कार्यवाही की गई है। अलीगंज के सेक्शन अधिकारी दिनेश शुक्ल की ओर से तहरीर दी गई और गोमती नगर पुलिस कर्मचारी को हिरासत में लिया है।

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विधायक अनिल सिंह भी एलडीए कार्यालय पहुंचे हालांकि विधायक ने घूस मांगे जाने से इनकार किया है। इसके पहले विजिलेंस ने जेई व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।