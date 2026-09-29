फ्री-होल्ड के नाम पर भाजपा विधायक से मांगी 25 लाख की घूस, एलडीए के चौकीदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए में भ्रष्टाचार के नित-नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा प्रकरण भाजपा विधायक से अलीगंज भवन की पत्रावली स्वीकृत कराने के लिए 25 लाख रुपये घूस मांगने का है। धनराशि एलडीए सचिव सुशील प्रताप सिंह के नाम पर मांगी गई, सचिव ने एलडीए के चौकीदार को फटकारा और उसे गोमती नगर पुलिस के हवाले करा दिया।

पुरवा उन्नाव के विधायक अनिल सिंह का अलीगंज स्थित भवन को फ्री-होल्ड कराने की पत्रावली एलडीए में लंबित है। पिछले दिनों अलीगंज सेक्शन से पत्रावली मंगाई गई इसके बाद जालसाज सक्रिय हो गए। विधायक से 25 लाख रुपये की घूस मांगी गई। यह सूचना मिलने पर एलडीए में मंगलवार को हलचल तेज रही। सचिव ने चौकीदार राजकिशोर दुबे उर्फ पप्पू दुबे को तलब करके फटकारा।