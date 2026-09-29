अंसल API में बड़ा फर्जीवाड़ा: सुशांत गोल्फ सिटी में 149 हेक्टेयर जमीन की डबल सेल, LDA ले सकता है बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अंसल एपीआइ की सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप में जमकर गड़बड़ियां हुई हैं। प्रमोटर व कंसोर्शियम सदस्यों ने योजना की 149 हेक्टेयर भूमि का डबल सेल कर दिया। एक ही भूखंड को कृषि भूमि व प्लाट के रूप में बेचा गया।

इस भूमि को एलडीए लैंड पूलिंग नियम के तहत वापस ले सकती है। हालांकि इस पर निर्णय एनसीएलटी में 15 अक्टूबर काे होने वाली सुनवाई के बाद ही प्रभावी हो सकेगा। हाईटेक टाउनशिप में अनुसूचित जाति के किसानों से भूमि खरीदने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी होती है। अनुमति पाने की प्रक्रिया से बचने के लिए अंसल ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कंसोर्शियम में शामिल करके इनके माध्यम से अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि जुटाई गई।