अब बिना पेड़ काटे बनेगा कागज, लखनऊ में लॉन्च हुआ ईको-फ्रेंडली 'कॉपियो' कॉपियर पेपर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब प्रकृति के साथ विकास का संतुलन ही भविष्य का सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। इसी सोच को साकार करते हुए मेसर्स क्वांटम पेपर्स और लखनऊ पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राजधानी लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में बिना पेड़ और लकड़ी के निर्मित ईको-फ्रेंडली 'कॉपियो' कॉपियर पेपर का शुभारंभ किया।

यह केवल एक नए उत्पाद की लॉन्चिंग नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित वैश्य नटवर गोयल ने कॉपियर पेपर का अनावरण करते हुए कहा, 'यह उत्पाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की मूल भावना को धरातल पर साकार करता है। इस कागज के निर्माण में न तो किसी लकड़ी का उपयोग किया गया है और न ही किसी पेड़ या जंगल की कटाई की गई है। उद्योग जगत की ऐसी पहलें जंगलों के कटान को रोकने में क्रांतिकारी भूमिका निभाएंगी।'