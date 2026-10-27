करवा चौथ पर लखनऊ के बाजारों में छाई सिल्क साड़ियां, बनारसी और दक्षिण भारतीय सिल्क की बढ़ी मांग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। सुहाग के पर्व पर सजने-संवरने की तैयारी में जुटी महिलाओं के बीच साड़ियों की खरीदारी तेज हो गई है। खासकर सिल्क की साड़ियों की मांग बढ़ रही है।

आशियाना स्थित दुकानों में बनारसी सिल्क से लेकर दक्षिण भारतीय सिल्क साड़ियों तक की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। महिलाओं को खरीददारी करने के लिए अलग अलग रेंज में साड़ियां उपलब्ध हैं। पारंपरिक परिधानों के साथ त्योहार के अनुरूप रंग और डिजाइन पसंद करने वाली महिलाएं दुकानों पर पहुंच रही हैं।

पारंपरिक लुक के लिए सिल्क पहली पसंद साड़ी विक्रेता राघवेंद्र प्रताप बताते हैं कि करवा चौथ को देखते हुए सिल्क की साड़ियों के प्रति महिलाओं का रुझान बना हुआ है। त्योहार पर पारंपरिक लुक पाने के लिए महिलाएं सिल्क की साड़ियों को पसंद कर रही हैं।

बाजार में बनारसी सिल्क की साड़ियों के साथ दक्षिण भारत की सिल्क साड़ियों के भी विकल्प उपलब्ध हैं। अलग-अलग डिजाइन और कीमत के कारण महिलाएं अपनी पसंद और बजट के अनुसार साड़ी खरीद रही हैं। दुकान पर सिल्क की साड़ियां 500 रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। कम बजट में खरीदारी करने वालों के लिए किफायती विकल्प हैं, वहीं अधिक कीमत वाली साड़ियों में भी कई तरह के डिजाइन मिल रहे हैं।