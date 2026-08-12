लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर फिर धंसी सड़क, भारी वाहनों की आवाजाही पर NHAI ने लगायी रोक 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले कई दिनों से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता में आ रही खामियां अब तक दूर नहीं हो सकी हैं। मंगलवार को फिर से 10 मीटर सड़क धंस गई। इतना ही नहीं निर्माण करने वाली कंपनी ने जो पैचवर्क किया था, वह भी उखड़ गया। एनएचएआइ ने एहतियात के तौर पर कानपुर-लखनऊ एकसप्रेसवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

बारिश के बीच बीती 26 जुलाई से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर गड्ढे पड़ने की फोटो सपा नेता ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल की थी। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था।

इस मामले में एनएचएआइ ने तीन इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। साथ ही आइआइटी खड़गपुर सहित विशेषज्ञों की टीम एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच कर रही है। मंगलवार को कानपुर से लखनऊ की ओर बनी के हसनापुर में किलोमीटर 29.84 के पास 10 मीटर सड़क धंस गई।

शनिवार से एक्सप्रेसवे की सड़क की मरम्मत के लिए जो पैचवर्क किया गया था, उसका तारकोल भी मंगलवार को उखड़ने लगा है। एनएचएआइ की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य में आ रही बाधा को देखते हुए कानपुर से लखनऊ की ओर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी।