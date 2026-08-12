नैमिषारण्य से मथुरा का सफर होगा आसान, 112 किमी नई रेल लाइन से जुड़ेंगे यूपी के 5 बड़े धाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नैमिषारण्य धाम को मथुरा से जोड़ने के लिए एक अभियान के तहत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजा जा रहा है। अभियान का नेतृत्व कर रहे नैमिषारण्य-मथुरा रेल जोड़ो अभियान समिति के महासचिव अजय पाल सिंह सोमवंशी ने कहा कि केवल 112 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने से पांच बड़े तीर्थ आपस में जुड़ सकेंगे।सोमवंशी ने कहा कि नैमिषारण्य से हरदोई होकर फर्रुखाबाद तक मात्र 112 किमी. नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता है।

नैमिष एवं फर्रुखाबाद को रेलमार्ग के जोड़ने से मथुरा वृंदावन सहित न केवल प्रदेश के सभी पांचों तीर्थ एवं वैश्विक पर्यटन केंद्र काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट आपस में रेलमार्ग से जुड़ जाएंगे, देशभर के तीर्थों, पर्यटन केंद्रों से नैमिषारण्य का स्वतः जुडाव हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों से गोरखपुर, सीतापुर नैमिष, फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, होकर पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिण के राज्यों को नया रेल-गलियारा मिल जाएगा।