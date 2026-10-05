लखनऊ में दरोगा की नेम प्लेट और फर्जी ऑफर लेटर दिखाकर 22.45 लाख का लगाया चूना, ऐसे बिछाया जाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर जालसाजों ने पीजीआइ क्षेत्र की महिला से 22.45 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने खुद को होमगार्ड विभाग से जुड़ा बताया और महिला के दोनों बच्चों को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।

विश्वास दिलाने के लिए दारोगा की नेम प्लेट व आइडी कार्ड, फर्जी रिजल्ट सूची और आफर लेटर दिखाए। इसके बाद मेडिकल और भर्ती प्रक्रिया के नाम पर अलग-अलग किस्तों में रुपये लिए। नौकरी न लगने पर महिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ।



वृंदावन योजना निवासी शशिबाला के मोबाइल पर जून में जितेंद्र गौतम ने फोन किया था। उसने खुद को गोरखपुर में होमगार्ड विभाग में कमांडेंट का स्टेनो बताया। उसने कहा कि महिला के दोनों बच्चों को होमगार्ड विभाग में बाबू के पद पर लगवा देगा। इसके बाद महिला की बातचीत सूरज रजक से कराई गई।