नवरात्र पर लखनऊ के जनभवन में भव्य गरबा महोत्सव का आगाज, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं मौजूद
लखनऊ के जन भवन में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहीं।
HighLights
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में गरबा महोत्सव।
जन भवन, लखनऊ में शारदीय नवरात्र उत्सव।
भक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शारदीय नवरात्र में जन भवन का परिसर मां दुर्गा की भक्ति, आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर हो उठा। सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में आयोजित गरबा महोत्सव में भक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला।
मां दुर्गा की पूजा-अर्चना और आरती के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने गरबा नृत्य के जरिये नवरात्र की परंपराओं और भारतीय लोक संस्कृति की सुंदर छटा बिखेरी।
19 अक्टूबर तक चलेगा महोत्सव
नृत्य की लय, पारंपरिक परिधानों की रंगत और मां दुर्गा की आराधना ने आयोजन को विशेष बना दिया। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के विद्यार्थियों के साथ जन भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। यह नौ दिवसीय गरबा महोत्सव 19 अक्टूबर तक चलेगा।
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