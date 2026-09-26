टेंपो ड्राइवर से शंख एयरलाइंस के मालिक बने श्रवण कुमार पर आयकर विभाग का शिकंजा, लखनऊ में कई ठिकानों पर सर्वे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ में प्रस्तावित शंख एयरलाइंस से जुड़े ठिकानों पर शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने सर्वे की कार्रवाई की। गोमतीनगर विस्तार स्थित कंपनी के चेयरमैन एवं संस्थापक श्रवण कुमार विश्वकर्मा के आवास के साथ वरदान खंड स्थित शंख टावर में कंपनी के कार्यालय में भी छानबीन की गई। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बताया गया है एयरलाइंस के मालिक शुरूआती दिनों में टेंपो चलाते थे।

सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग के कई अधिकारी एक साथ शंख टावर स्थित कंपनी के तीन मंजिला कार्यालय पहुंचे। टीम ने कंपनी से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय अभिलेख और बैंक खातों से संबंधित जानकारी खंगाली। कर्मचारियों से पूछताछ की गई। कुछ कर्मचारियों के मोबाइल फोन लेकर उनकी जांच की गई। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी पड़ताल हुई।

आयकर विभाग की टीम कंपनी के कारोबारी लेनदेन, आय के स्रोत और विभिन्न स्थानों पर किए गए निवेश से संबंधित जानकारी जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कारोबार में इस्तेमाल धनराशि का स्रोत क्या है और अलग-अलग स्थानों पर कितना निवेश किया गया है।

कर्मचारियों के दर्ज किए गए बयान कार्रवाई के दौरान कंपनी के संस्थापक एवं चेयरमैन श्रवण कुमार विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है। टीम ने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक खातों और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटाई। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए गए।