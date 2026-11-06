लखनऊ के निवेशकों ने सेंसेक्स की उछाल का उठाया फायदा, 8 दिन में कमाए ₹3400 करोड़

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आठ दिनों से सेंसेक्स में बनी उछाल ने राजधानी के लोगों को मालामाल कर दिया है। शुक्रवार को 81 हजार से अधिक पर बंद हुए सेंसेक्स ने आठ माह बाद फिर से निवेशकों को बाजार की तरफ रुख करने को मजबूर कर दिया है। सोने-चांदी में परंपरागत निवेश करने वालों को सेंसेक्स की उछाल म्यूचुअल फंड, शेयर में निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है।

नतीजा यह रहा कि छह नवंबर को भी सेंसेक्स 1718.02 की छलांग लगाते हुए 81,028.02 पर बंद हुआ। एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआइ) के आंकड़े बताते हैं कि सेंसेक्स के 84 लाख करोड़ में 58 हजार करोड़ का निवेश सिर्फ राजधानी लखनऊ का है, जो दशमलव सात प्रतिशत है। इस निवेश में बैंकों, बड़े उद्यमियों, ट्रस्ट, कंपनियों के साथ ही आम लोगों का पैसा लगा है।

मार्केट में उछाल आने से राजधानी के निवेशकों को तीन हजार चार सौ करोड़ से अधिक का मुनाफा हुआ है। जो राजधानी के निवेशकों द्वारा निवेश की गई 58 हजार करोड़ राशि का सिर्फ छह प्रतिशत है। म्युचुअल फडर डिस्ट्रीब्यूटर रुपेश जेटली कहते हैं कि मार्केट में एक दम से बूम धनतेरस के पहले से आने से बाजार में रौनक है।