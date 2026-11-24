जागरण संवाददाता, लखनऊ। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की संयुक्त टीम ने सोमवार रात दुबग्गा के मौहारी जेहटा गांव में छापा मारकर आक्सीटोसिन की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से करीब 2.05 करोड़ रुपये का आक्सीटोसिन और निर्माण सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने फैक्ट्री चला रहे दो सगे भाई गिरफ्तार हुए। दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं।

एसटीएफ के मुताबिक, सोमवार रात टीम ने औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मौहारी जेहटा में एक मकान पर दबिश दी। पीछे खड़े पिकअप वाहन में दो युवक बोरियां लाद रहे थे। उन्हें पकड़ लिया गया। मकान के अंदर आक्सीटोसिन बनाने और पैकिंग का पूरा सेटअप मिला।

छापेमारी में आक्सीटोसिन से भरी 37 सौ बोतलें, एक लाख 77 हजार 800 एम्प्यूल, 35 लीटर लिक्विड और संदिग्ध पाउडर बरामद हुआ। आठ हजार खाली बोतल, 52 हजार एल्युमिनियम ढक्कन, पांच हजार रबर कैप, 12 कैन फिनायल, 36 किलो नमक और पैकिंग मशीनें मिलीं। पकड़े गए युवकों की पहचान दिलदार अली निवासी महिमाखेड़ा रहीमाबाद और इरफान निवासी कैटल कालोनी ठाकुरगंज के रूप में हुई। दोनों सगे भाई हैं।

पूछताछ में पता चला कि दोनों चीन से बिहार के तस्करों के जरिये हाई डेंसिटी आक्सीटोसिन पाउडर मंगाते थे। इसमें नमक, फिनायल, पानी और अन्य केमिकल मिलाकर इंजेक्शन तैयार करते थे। इसके बाद प्लास्टिक की बोतलों और एम्प्यूल में पैक कर लखनऊ समेत आसपास के जिलों में आपूर्ति करते थे। तैयार इंजेक्शन पशुपालकों और सब्जी कारोबारियों तक पहुंचाए जाते थे।

इरफान के खिलाफ पारा, काकोरी और ठाकुरगंज थाने में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। दोनों जेल गए थे। जमानत पर छूटने के बाद आरोपितों ने आक्सीटोसिन की अवैध फैक्ट्री शुरू की थी। इस मामले में दुबग्गा थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि विभाग ने नौ नमूने जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस चीन से पाउडर मंगाने वाले नेटवर्क और बिहार के तस्करों का पता लगा रही है।