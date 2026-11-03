लखनऊ में 75 जिलों के स्वाद का होगा संगम, 4 और 5 नवंबर को लगेगी 'एक जिला-एक व्यंजन' की भव्य प्रदर्शनी

आगरा पेठा, नमकीन (दालमोठ), गजक, पराठा

फिरोजाबाद आलू उत्पाद, आलू टिक्की, कचौड़ी

मैनपुरी सोहन पापड़ी, भुना हुआ आलू

मथुरा पेड़ा, छप्पन भोग, माखन मिश्री, तरौली की रबड़ी

अलीगढ़ डेयरी उत्पाद, कचौड़ी, इगलास की चमचम

हाथरस रबड़ी

कासगंज मूंग का दलमा, कलाकंद, सोनपपड़ी, सोरों की मोठ चाट

एटा चिकोरी, घेवर, पूड़ी

अयोध्या कचौरी, टिकिया, पेड़ा, कुल्हड़ वाली दही जलेबी

सुलतानपुर पेड़ा, समोसा, कराहा की पूड़ी और कोहड़े की सब्जी

बाराबंकी लाल पेड़ा, चंद्रकला मिठाई

अमेठी समोसा, गुड़ की खीर, गुलगुला, बड़ी वाली पूड़ी

अंबेडकर नगर बालूशाही, चाट, खजला, लाल गन्ने की गोटी

आजमगढ़ तहरी (मूंग दाल की), सफेद गाजर हलवा, लौंगलता

बलिया सत्तू आधारित उत्पाद, बाटी-चोखा

मऊ लिट्टी-चोखा, गोंठा की भेली

बरेली सेवइयां, बर्फी, छोले-भटूरे, चाट

बदायूं खोया आधारित मिठाई (पेड़ा), लौज

पीलीभीत जलेबी, खोया मिठाई, लस्सी, लौज

शाहजहांपुर लौंग, बर्फी, गुड़, समोसे, खुरचन

बस्ती ठेकुआ, पूड़ी-सब्जी, सिरका, गुड़

संत कबीर नगर खोया आधारित मिठाई, समोसा, पेड़ा

सिद्धार्थनगर खोया आधारित मिठाई (राम-कचौरी, मखाना, कालानमक चावल, राम कटोरी)

बांदा सोहन हलवा, बालूशाही

चित्रकूट मावा

हमीरपुर बुंदेली व्यंजन (दाल मारे, डुबरी फरा, महुआ बर्फी, मेड, सन्नाटा)

महोबा दाल बाफला, तिलकुट, देसावरी पान, खजूर का गुड़

गोंडा इटियाथोक का दही बड़ा व कचौड़ी

बहराइच चमचम

बलरामपुर नारियल बर्फी, कलाकंद, घमंजा, चाट

श्रावस्ती इमरती

गोरखपुर लिट्टी-चोखा, लहसुन वाले छोले समोसे, बर्फी

महाराजगंज लिट्टी-चोखा, खोया आधारित मिठाई (राम-कचौरी), गुड़, मीठा समोसा

देवरिया मालपुआ, लिट्टी-चोखा, दही-चूड़ा, गुड़ की जलेबी

कुशीनगर केला चिप्स, पेड़ा, लाल खोरमा

झांसी दाल बाफला, बालूशाही

जालौन रसगुल्ले, गुझिया

ललितपुर दूध हलवा, बाजरे की रोटी

भदोही दाल पीठा, ठेकुआ, खोया पेड़ा, गुझिया, रबड़ी

सोनभद्र गुलाब जामुन

मुरादाबाद दाल

रामपुर हब्शी हलवा

अमरोहा आम पना, आम चटनी, सेव, लड्डू

संभल सेवइयां, गजक, सोनपापड़ी

बिजनौर गजक, सिंघाड़ा कचरी, सोनपापड़ी और बतीसा

प्रयागराज सब्जी-कचौरी, समोसा, रसगुल्ला

फतेहपुर बेदमी पूरी-सब्जी, पेड़ा, सूतफेनी

कौशांबी गुड़ से बनी मिठाई, चाट, बर्फी, मुंगौरा

प्रतापगढ़ आंवला आधारित उत्पाद, गुलाब जामुन

वाराणसी तिरंगा बर्फी, ठंडाई लस्सी, कचौरी, बनारसी पान, लौंग लता, मलइयो

जौनपुर इमरती, एटमबम मिठाई, जौनपुरी मूली

गाजीपुर मिर्च का अचार, मटर चाट, रसगुल्ला, जलेबी

चंदौली काले चावल के उत्पाद (खीर), गुलाब जामुन, लस्सी

सहारनपुर शहद आधारित उत्पाद, चाट, घेवर

मुजफ्फरनगर गुड़, चाट (टिक्की), पेड़ा

शामली गुड़ आधारित उत्पाद, चाट, पलंग तोड़ मिठाई

कानपुर समोसा, लड्डू, मलाई मक्खन (मलइयो)

कानपुर देहात खाद्य तेल, लस्सी

औरैया देशी घी, दूध बर्फी मिठाई, बालूशाही, गांव की गुड़

इटावा सरसों आधारित उत्पाद (सरसों की चटनी, सलाद), मट्ठा के आलू, खीर मोहन

फर्रुखाबाद दालमोठ, भूने आलू

कन्नौज गट्ठा मिठाई, खोवा का पेड़ा

लखनऊ रेवड़ी, आम उत्पाद, चाट, मलाई मक्खन

हरदोई आलू पूरी, लड्डू, लाओझड़

लखीमपुर खीरी केला, गुड़, खोया पेड़ा, खीर मोहन, रसगुल्ले

रायबरेली मसाले

सीतापुर मक्खन मलाई, समोसा, मिर्चा पकौड़ा, पेड़ा

उन्नाव काला जामुन, समोसा, कुशली, त्रिलोक परी

मेरठ रेवड़ी, गजक, नानखटाई

गाजियाबाद सोया चाप, मिर्च का अचार

गौतम बुद्ध नगर केक, बेकरी उत्पाद

हापुड़ पापड़

बुलंदशहर कचौरी, खुरचन, पेड़ा

बागपत बालूशाही, घेवर