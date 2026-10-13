मॉडल श्रद्धा के मायाजाल में फंसे कई रसूखदार, ब्लैकमेलिंग-वसूली के खेल में सामने आ रहे बड़े 'सफेदपोश' चेहरे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड अब सिर्फ एक मौत का मामला नहीं, बल्कि रसूख, ब्लैकमेलिंग और एक बड़े नेटवर्क का कॉकटेल बन चुका है।

जांच के दौरान हाथ लगे सुरागों के मद्देनजर पुलिस को आशंका है कि मुख्य आरोपित मॉडल और इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुूबे हनी ट्रैप का एक बड़ा सिंडिकेट चला रही थी, जिसमें सिर्फ शिवा ही नहीं, बल्कि कई अन्य संभ्रांत और रसूखदार लोग भी फंस चुके हैं और संभवतः उनसे मोटी रकम वसूली जा चुकी होगी।

हालांकि, लोकलाज के डर से अभी कई पीड़ित सामने नहीं आए हैं। वारदात के बाद, इंटरनेट मीडिया पर श्रद्धा से जुड़े कई वीआइपी और बड़े रसूखदारों ने खुद को बचाने के लिए उसे आननफानन में अनफॉलो कर दिया है, जबकि कुछ अब भी उससे जुड़े हैं।

पुलिस तफ्तीश कर रही है कि श्रद्धा के इस मायाजाल के पीछे और कितने सफेदपोश चेहरे शामिल हैं। श्रद्धा दुबे के चंगुल में फंसा कारोबारी शिवा, अपने ही आपराधिक इतिहास के चलते इस कदर बेबस था कि दोबारा जेल जाने के डर से श्रद्धा के सामने घुटने टेकने को मजबूर था।

पति ने कराया हैदराबाद से एक्टिंग कोर्स श्रद्धा को एक्टिंग का चस्का शुरुवात से ही था। उसके पति ने देखा तो उसे हैदराबाद से एक्टिंग का कोर्स कराया था। इसके बाद लखनऊ में मॉडलिंग करने लगी, इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ अधिकारी और नेताओं से हुई तो पति को छोड़कर यहीं रहने लगी थी।