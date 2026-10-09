लखनऊ में डबल मर्डर: पत्नी-बेटी की हत्या से पहले परिवार संग की थी पार्टी, होमगार्ड ने सरेंडर कर कबूला जुर्म

जागरण टीम, लखनऊ। कृष्णा नगर के भोलाखेड़ा में गुरुवार रात में होमगार्ड ने पत्नी और बेटी की डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

20वीं बटालियन पीएसी में तैनात रविंद्र शंकर गुप्ता भोलाखेड़ा में 50 वर्षीय पत्नी श्याम दुलारी, 32 वर्षीय बड़ी बेटी पूजा, अविवाहित छोटी बेटी प्रिया और नातिन काव्या के साथ रहता था। गुरुवार रात करीब तीन बजे उसने पहली मंजिल पर सो रही पत्नी श्याम दुलारी और भूतल पर सो रही पूजा की डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी।

वारदात के समय उसकी अविवाहित छोटी बेटी प्रिया भांजी काव्या (पूजा की बेटी) के साथ भूतल के दूसरे कमरे में सो रही थी। उन्हें घटना की जानकारी नहीं हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो भूतल के कमरे में बिस्तर पर पूजा और पहली मंजिल के कमरे में बिस्तर पर ही श्याम दुलारी का शव पड़ा था।

दो शादियां टूटने के बाद मायके में साथ रहती थी पूजा इंस्पेक्टर कृष्णानगर पीके सिंह ने बताया कि होमगार्ड पिछले एक सप्ताह से ड्यूटी नहीं जा रहा था। उसे पत्नी श्याम दुलारी के चरित्र पर संदेह था। श्याम दुलारी अक्टूबर 2025 में घर से गहने लेकर लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। कुछ दिन बाद बिना गहनों के घर लौट आई थी। इस बात को लेकर पति-पत्नी में अकसर विवाद होता था। पूजा की शादी 2017 में हुई थी, जो तलाक के बाद टूट गई थी।

2022 में दूसरी शादी हुई। वह भी टूट गई। इसके बाद पूजा अपनी पांच वर्षीय बेटी काव्या के साथ पिता के घर पर रहने लगी। घर में ही काव्या नाम से बुटीक और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पूजा का किसी युवक से बातचीत करने को लेकर घर में अकसर विवाद हुआ करता था। इन्हीं वजहों से होमगार्ड ने वारदात को अंजाम दिया है।