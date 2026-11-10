लखनऊ में शराब पार्टी के बाद हिस्ट्रीशीटर 'कालिया' की ईंट से कूंचकर हत्या, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण टीम, लखनऊ। मानकनगर स्थित मंगलखेड़ा रामनगर इलाके में हिस्ट्रीशीटर की मकान की छत पर ईंट से ताबड़तोड़ वारकर हत्या कर दी गयी। घटना के समय हिस्ट्रीशीटर बगल में रहने वाले व्यक्ति व अन्य चार-पांच संग शराब पार्टी कर रहा था।

मंगलवार सुबह परिवारजन छत पर गए तो पिता का खून से लथपथ शव मिला। डायल-112 पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फारेंसिक टीम संग छानबीन की। छोटे बेटे की तहरीर पर एक नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ हत्या व एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है।

रामनगर मंगलखेड़ा निवासी बुजुर्ग मां सिट्टन देवी, बड़े भाई उमाशंकर और छोटे बेटे आशु के साथ रहने वाले 55 वर्षीय रमाशंकर उर्फ छोटू उर्फ कालिया का बड़ा बेटा विवेक आशियाना में पैथोलाजी लैब चलाता है। बेटी खुशी का विवाह हो चुका है। नगर निगम जोन - 6 में सफाई कर्मी का काम करने वाले उमाशंकर ने बताया कि रमाशंकर अक्सर घर पर ही दोस्तों को बुलाकर खाने-पीने की दावत करता था।

सोमवार रात को भी करीब 11 बजे पड़ोस में रहने वाला वीरेश सिंह अपने चार-पांच अन्य अज्ञात साथियों संग उनके घर आया और मकान की छत पर टीन शेड के नीचे रात करीब 1 बजे तक शराब व खाने की पार्टी चलती रही। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे उमाशंकर ड्यूटी जाने के लिए सोकर उठे। छत पर गए तो छोटे भाई रमाशंकर को जमीन पर पड़ा देखा। उन्हें लगा शराब पीकर सो रहा है।