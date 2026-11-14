लखनऊ में VIP सुरक्षा को लेकर अलर्ट: हनुमान सेतु मंदिर में पुजारियों और दुकानदारों का होगा सत्यापन

जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। वीआइपी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हनुमान सेतु मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एनएसजी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाएगा।

मंदिर में वीआइपी की आमद के चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की ओर से सुरक्षा जांच कराई गई थी। सुरक्षा की गुप्त रिपोर्ट के बाद मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने की तैयारी है।

इसके तहत मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाले दुकानदारों और पुजारियों का सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में पूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।



मंदिर परिसर में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित किया जाएगा। दुकानदारों और मंदिर से जुड़े लोगों का पूरा विवरण जुटाया जाएगा, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके।



एनएसजी टीम के प्रमुख दिशा-निर्देश



