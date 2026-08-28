रक्षाबंधन पर सूनी रहीं भाइयों की कलाइयां, लखनऊ में 100 दिन से लापता बहन का नहीं लगा सुराग

विनय तिवारी, लखनऊ। रक्षाबंधन पर जहां बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, वहीं पीजीआई क्षेत्र के एक परिवार में तीन भाइयों की कलाइयां सूनी हैं। तीनों भाई करीब 100 दिन से लापता बहन की वापसी की राह देख रहे हैं। 21 मई को युवती के लापता होने के बाद पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं।

परिजनों के मुताबिक, 21 मई को जीव-जंतु पकड़ने का काम करने वाला इरशाद युवती को चाकू दिखाकर अपने साथ ले गया था। करीब 100 दिन बीतने के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। युवती के पिता का कहना है कि जांच के दौरान नेपाल के लमकी, कैलाली क्षेत्र में उसकी लोकेशन मिलने की जानकारी सामने आई है। अन्य माध्यमों से मिले संकेतों में नेपाल की आवाज सुनाई देने का भी दावा किया जा रहा है।