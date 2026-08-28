Flash Flood Warning : तिब्बती क्षेत्र में झील टूटने की सूचना से नेपाल में अलर्ट, फिर बाढ़ का खतरा

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल में एक बार फिर बड़ी तबाही का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही के बाद अब तिब्बती क्षेत्र में एक बड़ी झील के टूटने की सूचना ने चिंता बढ़ा दी है।

चीन के तिब्बती क्षेत्र में छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदी के संगम के पास बनी झील के टूटने की सूचना सामने आई है। इसके बाद नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में फिर से तेज बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। नेपाल पुलिस ने लोगों से तत्काल सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की है।

भोटेकोशी में फिर बढ़ सकता है पानी उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्याल ने भोटेकोशी नदी में पहले जैसी बाढ़ आने की आशंका जताई है। उन्होंने स्थानीय लोगों से विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है।

चीन की ओर से मिली जानकारी रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी नरेंद्र परियार के अनुसार, चीनी पक्ष से उक्त झील के टूटने की जानकारी मिली है। झील टूटने की सूचना के बाद नेपाल के संबंधित प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र को सतर्क किया गया है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की आशंका को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है।

रेस्क्यू टीमों को भी किया गया सतर्क नेपाल में पहले से ही राहत और बचाव कार्य में सुरक्षाकर्मी तथा रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। नई सूचना के बाद इन टीमों को भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। नेपाल पुलिस ने राहत और बचाव कार्य में लगे सुरक्षाकर्मियों, बचावकर्मियों तथा आम नागरिकों से तत्काल सतर्क रहने का आग्रह किया है।

सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील नेपाल पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे नदी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें। किसी भी तरह के खतरे की आशंका होने पर तत्काल सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। आसपास रहने वाले लोगों को भी संभावित खतरे की सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

पहले भी मची थी भारी तबाही नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में हाल में ग्लेशियर फटने की घटना के बाद भारी तबाही हुई थी। इसके बाद से भोटेकोशी और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन पहले से सतर्क है। अब तिब्बती क्षेत्र में झील टूटने की सूचना से एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ गई है।