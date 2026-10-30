उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन में घटतौली पर सख्ती, 5 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारी सीजन में ग्राहकों को घटतौली और अधिक कीमत वसूली से बचाने के लिए बांट-माप विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले चरण में 31 अक्टूबर तक जांच की जाएगी, जबकि दूसरा चरण दो से पांच नवंबर तक चलेगा।

इस दौरान मिठाई और उपहार पैक की दुकानों से लेकर सराफा की दुकानों की निगरानी की जाएगी। अभियान के तहत मिठाई की दुकानों पर डिब्बे समेत मिठाइयों की तौल की जांच होगी। साथ ही एलपीजी सिलिंडरों में गैस की वास्तविक मात्रा की भी जांच की जाएगी।