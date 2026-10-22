लखनऊ : ई-स्कूटी के शोरूम और बर्तन की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कैंट के सदर गोला बाजार स्थित ई-स्कूटी के शोरूम और बर्तन की दुकान में बुधवार रात भीषण आग लग गई। अग्निशमनकर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक आठ ई-स्कूटी समेत लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

गोला बाजार में छोटी लालकुर्ती निवासी सरला यादव की ई-स्कूटी का शोरूम है। बुधवार रात करीब सवा आठ बजे शोरूम में आग लग गई।कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। करीब 20 मिनट में अग्निशमनकर्मी तीन गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे, तब तक आग की लपटें तेज हो चुकी थीं।

यह भी पढ़ें- आवारा कुत्तों के हमले पर इलाहाबाद HC सख्त, प्रयागराज और लखनऊ में 'डॉग बाइट हॉटस्पॉट' चिह्नित करने के निर्देश बगल स्थित बर्तन की दुकान तक आग की लपटें पहुंच गई थीं। उसमें भी आग लग गई थी। अग्निशमनकर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। आग की विकरालता को देखते हुए तीन और गाड़ियों को बुलाया गया। अग्निशमनकर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक शोरूम में खड़ीं आठ ई-स्कूटी और बर्तन की दुकान में रखा लाखों का सामान जल चुका था।

