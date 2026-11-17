अंशू दीक्षित, लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) जाते वक्त रायबरेली राजमार्ग पर अब जाम का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम तेलीबाग से एसजीपीआइ के आगे पड़ने वाले आउटर रिंग रोड तक एलीवेटेड रोड बनाने जा रहा है।

आठ किलोमीटर से अधिक लंबी एलीवेटेड रोड बनने से जाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वहीं एसजीपीजीआइ, एल्डिको, तेलीबाग, उतरेठिया सहित आसपास के लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। वर्तमान में तेलीबाग से एसजीपीजीआइ तक पहुंचने में पीक टाइम में चालीस मिनट लग जाते हैं।

वहीं, रायबरेली, ऊंचाहार, प्रयागराज, वाराणसी जाने वाला ट्रैफिक एलीवेटेड रोड के जरिए सीधे निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने आइआइटी बीएचयू को डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी है। बीएचयू 34 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दो चरणों में निगम को देगा। डिजाइन बनाने के एवज में बीएचयू फीस के रूप में एक करोड़ पचपन लाख मांगा है।

सेतु निगम के मुताबिक चार लेन के एलीवेटेड रोड से कई स्थानों पर रैंप भी बनाए जाएंगे, जो प्रमुख स्थानों से कनेक्ट होंगे। अभी तक एलीवेटेड रोड को दो चरणों में बनाया जा रहा था। तेलीबाग में क्लावर लीफ बनना था और एसजीपीजीआइ के पास फ्लाइओवर। इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सरोजनीनगर विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा भी प्रस्ताव शासन को दिए गए थे।

इसको लेकर हरी झंडी भी मिल गई थी। लेकिन जब लोक निर्माण, सेतु निगम की टीम मौके पर पहुंची तो तमाम तकनीकी पहलुओं से स्पष्ट हो गया कि एलीवेटेड रोड ज्यादा कारगर रहेगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक इस आठ किलोमीटर की दूरी से प्रतिदिन चार लाख से अधिक लोगों को आवागमन होता है। वृंदावन कालोनी, शहीद पथ और आउटर रिंग रोड बन जाने से ट्रैफिक हर साल बढ़ रहा है।



आइआइटी बीएचयू, सेफ्टी, ट्रैफिक व तकनीकी आधार पर तैयार करेगा डिजाइन