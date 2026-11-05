धनतेरस और दीपावली पर लखनऊ के बाजारों में नहीं जा सकेंगे वाहन, इन रूटों पर लागू रहेगा डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। धनतेरस, दीपावलीऔर भैया दूज पर बाजारों में भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने प्रमुख बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। छह से नौ नवंबर तक हजरतगंज, अमीनाबाद, भूतनाथ मार्केट, पत्रकारपुरम और नीलकंठ बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

इन बाजारों में प्रतिबंधित रहेगी वाहनों की आवाजाही परिवर्तन चौक से हजरतगंज बाजार की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। लीला सिनेमा रोड से पार्किंग के पिछले गेट से वाहन मल्टीस्टोरी पार्किंग में प्रवेश कर सकेंगे। वाहन खड़ा करने के बाद लोग पार्किंग के अगले गेट (मोतीमहल की ओर) से पैदल बाजार पहुंच सकेंगे।

परिवर्तन चौक से हजरतगंज बाजार आने वाले लोगों को हिंदी संस्थान से बाएं मुड़कर सरोजिनी नायडू भूमिगत पार्किंग में वाहन खड़ा करना होगा। हैदरगंज और सआदतगंज की ओर से आने वाले थ्री व्हीलर, विक्रम और टेंपो नक्खास तिराहे से नादान महल रोड होकर यहियागंज, रकाबगंज पुल और अमीनाबाद की ओर नहीं जा सकेंगे। अमीनाबाद बाजार जाने वाले वाहन झंडेवाला पार्क के पास भूमिगत पार्किंग में खड़े होंगे।

भूतनाथ तिराहे से दाहिने मुड़कर बाजार की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। कलेवा चौराहे की ओर से आने वाले वाहन भी सीधे बाजार नहीं जा सकेंगे। वाहन यहां की भूमिगत पार्किंग में खड़े होंगे। मनोज पांडेय चौराहे से बाएं मुड़कर पत्रकारपुरम और हुसड़िया चौराहे से पत्रकारपुरम चौराहे की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।