दीपावली के बाद लखनऊ से वापसी मुश्किल: 11 नवंबर की ट्रेनों में भारी भीड़, सुबह की ट्रेनें अभी भी खाली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इस बार दीपावली मनाकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना होना यात्रियों के लिए आसान नहीं होगा। दीपावली बाद वापसी के लिए सबसे अधिक भीड़ 11 नवंबर की ट्रेनों में हो गई है।

इसके चलते लखनऊ मेल सहित सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में लंबी वेटिंग हो गई है। हालांकि चेयरकार श्रेणी वाली तेजस एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में सीटें खाली हैं। इन ट्रेनों का विकल्प यात्रियों के सामने अब भी है।

60 दिनों का होता है एआरपी

रेलवे का एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड (एआरपी) अब 60 दिनों का होता है। सामान्य कोटे के एसी व नानएसी श्रेणी के रेल आरक्षण 60 दिन पहले सुबह आठ बजे खुलते हैं। पहले यह अवधि 120 दिनों की होती थी।

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई सहित कई शहरों से छह से सात नवंबर को सबसे अधिक यात्री लखनऊ आएंगे। इन तिथियों का रिजर्वेशन पिछले दिनाें सुबह आठ बजे खुलते ही भर गया था। कई ट्रेनों में सीटें खाली लखनऊ से वापसी के लिए भी यात्रियाें ने 11 नवंबर की ट्रेनों की बुकिंग सबसे अधिक की है। इसके चलते 11 नवंबर से पहले और बाद में एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल सहित कई ट्रेनों में सीटें खाली हैं। लखनऊ से 11 नवंबर को नई दिल्ली जाने के लिए अब भी तेजस एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस व की चेयरकार श्रेणी में सीटें उपलब्ध हैं।

सुबह 4:10 बजे लखनऊ से रवाना होकर 11:30 बजे आनंद विहार पहुंचने वाली ट्रेन 22539 मऊ-आनंद विहार सुपरफास्ट की स्लीपर, एसी थर्ड इकोनोमी, एसी थर्ड एसी सेकेंड और एसी प्रथम में सीटें उपलब्ध हैं। गोमती एक्सप्रेस में भी सीटें खाली हैं।