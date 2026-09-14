Indian Rail : भुज-शालीमार एक्सप्रेस को मिला अंजार स्टेशन पर ठहराव, 22 सितंबर को बदलेगा रूट

जासं, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेन नंबर 22829/22830 भुज-शालीमार-भुज एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए राहत भरी घोषणा की है।

रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले अंजार स्टेशन पर इस ट्रेन का प्रायोगिक तौर पर (Experimental Halt) दो मिनट का ठहराव मंजूर कर दिया है।

ट्रेन का नया समय-सारणी

रेलवे प्रशासन से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार: