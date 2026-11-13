छठ पूजा को लेकर रविवार-सोमवार को लखनऊ में रहेगा रूट डायवर्जन, लक्ष्मण मेला मैदान की ओर जाने वाले रास्ते रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। छठ पूजा के मद्देनजर रविवार और सोमवार को शहर के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। 15 नवंबर शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने और रात में कोसी भरने के कार्यक्रम के दौरान दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा।

वहीं, 16 नवंबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तड़के तीन बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक यातायात प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने की अपील की है। लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जाएंगे वाहन हजरतगंज क्षेत्र में चिरैयाझील तिराहे से लक्ष्मण मेला मैदान की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वाहन सहारागंज, सिकंदरबाग, वाइएमसीए, पीएनटी चौराहा या क्लार्क अवध तिराहे से होकर जा सकेंगे। 1090 चौराहे, पीएनटी चौराहे, बैकुंठधाम और संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की ओर से लक्ष्मण मेला मैदान जाने वाले रोडवेज और सिटी बसों को गोल्फ क्लब व बंदरियाबाग होकर जाना होगा। समतामूलक चौराहे से बैकुंठधाम की ओर भी सामान्य यातायात और बसों पर रोक रहेगी।

झूलेलाल पार्क और कुड़ियाघाट का रास्ता भी बंद महानगर क्षेत्र में नदवा बंधा मोड़ और इक्का-तांगा स्टैंड से झूलेलाल पार्क की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें आइटी चौराहा, सुभाष चौराहा और डालीगंज की ओर मोड़ा जाएगा। नया पक्का पुल से बैरल नंबर दो की ओर जाने पर भी रोक रहेगी। चौक क्षेत्र में रूमीगेट पुलिस चौकी और नया पक्का पुल से कुड़ियाघाट की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

वाहन टीले वाली मस्जिद तिराहे से होकर निकलेंगे। घैला पुल से ग्रीन कारिडोर के रास्ते कुड़ियाघाट जाने वाले वाहनों को छंदोइया बाईपास से भेजा जाएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल चौराहे से भी कुड़ियाघाट की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। उन्हें रैम्प से उतरकर वीरांगना अवंतीबाई चौराहे की ओर जाना होगा।