लखनऊ स्टेशन पर महिला सैन्य अफसर के साथ छेड़छाड़, पिटाई के बाद कैब ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सेना में अधिकारी पति के साथ लखनऊ पहुंची एक महिला सैन्य अफसर के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कैब चालक की लोगों ने जमकर पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी को जीआरपी के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो मंगलवार शाम इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।

दरअसल घटना रविवार सुबह करीब नौ बजे की है। एक सैन्य अधिकारी अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से लखनऊ पहुंचे थे। प्लेटफार्म छह व सात के बीच पुल के बाद बाराबंकी के रामनगर का रहने वाला कैब चालक सआदत अली वहां आ पहुंचा। आरोप है कि उसने महिला सैन्य अफसर को गलत इशारे किया।