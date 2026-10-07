पब्जी से दोस्ती, फर्जी आधार तक पहुंची कहानी; दो विदेशी नंबरों से बाहरी लोगों के संपर्क में था बांग्लादेशी सज्जाद

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ। पब्जी गेम पर हुई ऑनलाइन दोस्ती से शुरू हुई कहानी फर्जी भारतीय पहचान बनाने तक पहुंच गई। बाजारखाला पुलिस की जांच में अब इस मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है। बांग्लादेशी नागरिक मो. सज्जाद हुसैन के पास दो विदेशी मोबाइल नंबर थे।

वह इन्हीं नंबरों के जरिए बाहरी लोगों के संपर्क में रहता था। खास बात यह है कि इन नंबरों की जानकारी उसने भारत में किसी को नहीं दी थी। पुलिस अब दोनों नंबरों की कॉल डिटेल और संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।



पुलिस के मुताबिक सज्जाद अवैध रूप से भारत में रहने के साथ ही अपना ठिकाना बदलने की तैयारी में था। उसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट के अलावा भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र मिले हैं। जांच में सामने आया कि इन दस्तावेजों को तैयार कराने में जनसेवा केंद्र संचालक मो. तलहा की भूमिका थी। बाजारखाला पुलिस ने सज्जाद को दो अक्टूबर की रात गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर तलहा को तीन अक्टूबर को पकड़ा गया।