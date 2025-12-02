बैंकॉक से क्या सामान लेकर आ रहे थे भारत? लखनऊ एयरपोर्ट से तीन लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बैंकाक से अपने सामान के भीतर 13 किलोग्राम गांजा छिपाकर लाए गए गांजे के साथ तीन तस्करों को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बतायी जा रही है।

बैंकाक से लखनऊ आए विमान एफडी 146 से यात्री लखनऊ पहुंचे थे। यहां इमिग्रेशन जांच के बाद डीआरआइ की टीम उनके सामान की जांच कर रही थी। इस बीच तीन यात्रियों के बैग में कपड़ों के बीच छिपाकर लाया गया 13 किलोग्राम गांजा के कई पैकेट मिले। इसमें युवक की आयु लगभग 22 वर्ष और दोनों युवतियों की आयु लगभग 20 वर्ष है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से जालंधर के रहने वाले हैं और पढ़ाई करते हैं। डीआरआइ अब इस खेप को भेजने वाले नेटवर्क का पता लगा रही है।