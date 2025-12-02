Language
    बैंकॉक से क्या सामान लेकर आ रहे थे भारत? लखनऊ एयरपोर्ट से तीन लोग गिरफ्तार

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आए तीन तस्कर 13 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए। जब्त गांजे की कीमत 13 करोड़ रुपये ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बैंकाक से अपने सामान के भीतर 13 किलोग्राम गांजा छिपाकर लाए गए गांजे के साथ तीन तस्करों को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बतायी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैंकाक से लखनऊ आए विमान एफडी 146 से यात्री लखनऊ पहुंचे थे। यहां इमिग्रेशन जांच के बाद डीआरआइ की टीम उनके सामान की जांच कर रही थी। इस बीच तीन यात्रियों के बैग में कपड़ों के बीच छिपाकर लाया गया 13 किलोग्राम गांजा के कई पैकेट मिले। इसमें युवक की आयु लगभग 22 वर्ष और दोनों युवतियों की आयु लगभग 20 वर्ष है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से जालंधर के रहने वाले हैं और पढ़ाई करते हैं। डीआरआइ अब इस खेप को भेजने वाले नेटवर्क का पता लगा रही है।