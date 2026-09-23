लखनऊ एयरपोर्ट पर अब दस्तावेजों की प्रिंटिंग के लिए नहीं देना होगा अधिक शुल्क, नई दरें लागू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विदेश यात्रा के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवाना होने वाले यात्रियों को उनके दस्तावेज के प्रिंट के लिए अधिक शुल्क नहीं देना होगा।

अलग-अलग तरह के प्रिंट के लिए एयरपोर्ट पर सेवा देने वाली एजेंसी ने उनकी दर तय कर दी है। तय दर से अधिक शुल्क लेने पर यात्री एयरपोर्ट प्रशासन से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

एयरपोर्ट के प्रस्थान गेट के पास निजी एजेंसी को यात्रियों के वीजा, पासपोर्ट, पहचान पत्र और सऊदी अरब से जारी होने वाले दस्तावेज (मुकीम) पेपर के प्रिंट निकालने के लिए स्थान आवंटित किया है। इस बूथ पर वसूले जाने वाले शुल्क की निगरानी लखनऊ एयरपोर्ट की कामर्शियल विंग की टीम करती है।