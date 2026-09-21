दीपावली पर 30% तक बढ़ सकते हैं फ्लाइट टिकट के दाम, लखनऊ से दिल्ली-मुंबई की उड़ानें भी घटीं

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली की एक निजी कंसलटेंट एजेंसी के एडवाइजर रोहित तिवारी ने पिछले साल दीपावली पर लखनऊ से वापसी के लिए विमान को जो टिकट करीब दो माह पहले 5500 रुपये में बुक कराया था, उसकी बुकिंग इस बार दो माह पहले 7200 रुपये की हो गई।

दीपावली के और करीब आते ही यह किराया 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। करीब दो माह पहले बुक होने वाले विमान के टिकटों का किराया इस दीपावली कुछ मुश्किलें बढ़ाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस बार विमानों की संख्या 20 प्रतिशत तक कम हो गई है।

ऐसा ईरान-इजरायल व अमेरिका के बच चल रहे युद्ध के कारण हो रहा है। युद्ध की वजह से एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ ) महंगा हो गया है। महंगे ईंधन के कारण सभी एयरलाइन कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु व अहमदाबाद और कोलकाता जैसे व्यस्त रूटों पर अपनी सेवाएं कम कर दी हैं।

गोवा की बंद हुई विमान सेवा फिर से शुरू इसका असर घरेलू सेक्टर पर अधिक पड़ रहा है। नवंबर 2025 में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीब 140 विमानों का आवागमन होता था। इसमें 16 से 18 इंटरनेशनल गंतव्यों को जोड़ने वाले विमान होते थे।

इस साल फरवरी से यह संख्या घटकर 100 तक हो गई थी। हालांकि नोएडा सहित कुछ उड़ानें शुरू होने से अब प्रतिदिन 110 विमानों का संचालन हो रहा है। इसमें सबसे अधिक लखनऊ से मुंबई और नवी मुंबई के लिए प्रतिदिन आठ, दिल्ली की 13 और नोएडा की एक विमान सेवाएं हैं।