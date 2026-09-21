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दीपावली पर 30% तक बढ़ सकते हैं फ्लाइट टिकट के दाम, लखनऊ से दिल्ली-मुंबई की उड़ानें भी घटीं

By Nishant Yadav Edited By: Sachin Sharma
Published: Mon, 21 Sep 2026 09:00 AM (IST)

लखनऊ से विमानों का किराया बढ़ गया है, खासकर दीपावली के आसपास, क्योंकि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण एविएशन टरबाइन ईंधन महंगा हो गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. ईरान-इजरायल युद्ध से एविएशन टरबाइन ईंधन महंगा हुआ।

  2. लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या 20% घटी।

  3. दीपावली पर दिल्ली, मुंबई के टिकट 30% महंगे।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली की एक निजी कंसलटेंट एजेंसी के एडवाइजर रोहित तिवारी ने पिछले साल दीपावली पर लखनऊ से वापसी के लिए विमान को जो टिकट करीब दो माह पहले 5500 रुपये में बुक कराया था, उसकी बुकिंग इस बार दो माह पहले 7200 रुपये की हो गई।

दीपावली के और करीब आते ही यह किराया 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। करीब दो माह पहले बुक होने वाले विमान के टिकटों का किराया इस दीपावली कुछ मुश्किलें बढ़ाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस बार विमानों की संख्या 20 प्रतिशत तक कम हो गई है।

ऐसा ईरान-इजरायल व अमेरिका के बच चल रहे युद्ध के कारण हो रहा है। युद्ध की वजह से एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ ) महंगा हो गया है। महंगे ईंधन के कारण सभी एयरलाइन कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु व अहमदाबाद और कोलकाता जैसे व्यस्त रूटों पर अपनी सेवाएं कम कर दी हैं।

गोवा की बंद हुई विमान सेवा फिर से शुरू

इसका असर घरेलू सेक्टर पर अधिक पड़ रहा है। नवंबर 2025 में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीब 140 विमानों का आवागमन होता था। इसमें 16 से 18 इंटरनेशनल गंतव्यों को जोड़ने वाले विमान होते थे।

इस साल फरवरी से यह संख्या घटकर 100 तक हो गई थी। हालांकि नोएडा सहित कुछ उड़ानें शुरू होने से अब प्रतिदिन 110 विमानों का संचालन हो रहा है। इसमें सबसे अधिक लखनऊ से मुंबई और नवी मुंबई के लिए प्रतिदिन आठ, दिल्ली की 13 और नोएडा की एक विमान सेवाएं हैं।

पिछले वर्ष दिल्ली की 16और मुंबई की 10 उड़ानें प्रतिदिन रहती थीं। इसके अलावा एयरलाइन कपंनियों ने बेंगलुरु, अहमदाबाद की सेवाएं कम कर दी हैं। हालांकि राहत यह भी है कि गोवा की बंद हुई विमान सेवा फिर से शुरू हो गई है।

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इतना हो गया है 10 नवंबर का विमान का किराया

फ़्लाइट नंबर गंतव्य (कहां को) किराया (₹)
IX-1381 मुंबई 14,900
AI-2491 मुंबई 13,625
6E-2238 मुंबई 11,736
IX-1384 दिल्ली 8,582
6E-6809 दिल्ली 8,068
AI-1824 दिल्ली 7,854
IX-1542 बेंगलुरु 14,092
QP-1522 बेंगलुरु 12,501
6E-118 पुणे 10,694
6E-6968 अहमदाबाद 9,442
6E-515 देहरादून 9,678
6E-399 गोवा 11,595
6E-6469 कोलकाता 8,655
6E-146 गुवाहाटी 8,499