बिहार के अधिकारी जानेंगे यूपी का 'स्मार्ट गन्ना किसान' मॉडल, आज लखनऊ आएगी टीम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्मार्ट गन्ना किसान (एसजीके) पोर्टल और ई-गन्ना एप की व्यवस्था को समझने के लिए बिहार सरकार के ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग की पीएमयू और तकनीकी एजेंसी डेक्सियन इंडिया टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड की तीन सदस्यीय टीम 21 और 22 सितंबर को लखनऊ में रहेगी।

टीम जमीनी स्तर पर डिजिटल व्यवस्था का अध्ययन करेगी। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान में होने वाली बैठक में ऑनलाइन गन्ना सर्वेक्षण, बेसिक कोटा, सट्टा आगणन, गन्ना कैलेंडर, पारदर्शी पर्ची जारी करने, गन्ने की आपूर्ति और मूल्य भुगतान की प्रक्रिया समझाई जाएगी।