जागरण संवाददाता, लखनऊ। शादी से इनकार की कीमत एक 18 वर्षीय युवती और उसके परिवार को खौफनाक हमले के रूप में चुकानी पड़ी।उदयगंज में रविवार तड़के एक सिरफिरा रिश्तेदार तेजाब और चाकू लेकर युवती के घर में घुस गया। छत के रास्ते घर में दाखिल हुए आरोपित ने सबसे पहले युवती पर तेजाब फेंका।

उसकी चीख सुनकर बचाने पहुंचे माता-पिता और भाई पर भी तेजाब फेंकने के साथ चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घर में चीख-पुकार मच गई। पूरे परिवार को खत्म करने की नीयत से आए आरोपित को आखिरकार युवती की मां ने हिम्मत दिखाते हुए पकड़ लिया।