लखनऊ में 17 साल के बेटे ने मां की हत्या की, पुलिस को फोन कर कहा- मर्डर किया है...आप लोग आ जाओ

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में एक 17 वर्षीय बेटे ने अपनी 42 वर्षीय मां की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद किशोर ने खुद पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी।

किशोर ने फोन कर कहा, हेलो पुलिस, मैंने मम्मी का मर्डर कर दिया है… आप लोग आ जाओ। आरोपी किशोर की पहचान समीर और मृतका की पहचान गीता भागचंदानी के रूप में हुई है।

मामला नाका हिंडोला थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित विजन अपार्टमेंट का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि समीर ने अपनी मां के सिर पर रिंच से कई वार किए, फिर खुद ही पुलिस को फोन करके जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर नाबालिग को हिरासत में लिया है।