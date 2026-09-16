लखनऊ में 2912 करोड़ से तैयार होगी हाईटेक टाउनशिप, अब LDA को NCLT की मुहर का इंतजार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। हाईटेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी की अधूरी परियोजना को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) पूरी कराएगा। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) पर टिक गई हैं।

एनसीएलटी में सुनवाई की तारीख 23 सितंबर भी तय है, लेकिन एलडीए टाउनशिप का गारंटर बनेगा या सीआइआरपी (कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) के तहत आगे बढ़ेगा या फिर कोई और रास्ता सुझाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय एनसीएलटी को करना है।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि मेसर्स अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआइ) की हाईटेक टाउनशिप टेकओवर करने के साथ सरकार विकास कार्य व देनदारियों के लिए 2912 करोड़ रुपये की धनराशि भी एलडीए को देगा। एलडीए अब कैबिनेट के निर्णय को एनसीएलटी के समक्ष रखकर अनुरोध करेगा कि उसे योजना संचालन का दायित्व दिया जाए।

दो दिन बाद होगी उच्च स्तरीय लीगल टीम की बैठक इसको लेकर दो दिन बाद उच्च स्तरीय लीगल टीम की बैठक होगी, इसमें योजना को टेकओवर के सारे विकल्पों पर विस्तार से मंथन होगा। उसी में आगामी योजना का प्रारूप भी तय किया जाएगा। इसकी भी चर्चा तेज है कि एलडीए योजना को चलाने का पूरा खाका एनसीएलटी में रखेगा, ठीक वैसे ही जिस तरह का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया था, योजना का संचालन एनसीएलटी के आदेश पर निर्भर है।