PNC इन्फ्राटेक की बढ़ी मुश्किलें, NHAI प्रतिबंध के बाद एलडीए ने भेजा नोटिस; पूछा- आपको क्यों ने डिबार कर दिया जाए?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। करीब 4200 करोड़ रुपये से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण करने वाली पीएनसी इन्फ्राटेक कंपनी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। 11 सितंबर को एनएचएआई द्वारा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के कारण पीएनसी पर तीन वर्ष का प्रतिबंध लगाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी नोटिस जारी की है।

यह नोटिस पीएनसी को हाल में मिले 194 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ में बनने वाले एक फ्लाईओवर के ठेके के संदर्भ में एलडीए ने जारी की है। 18 सितंबर को नोटिस जारी कर पीएनसी से पूछा है कि क्यों ना आपको इस काम से भी डिबार कर दिया जाए।

एलडीए ने शहीद पथ को ग्रीन कारिडोर से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर निर्माण का 215.65 करोड़ रुपये की निविदा 19 मार्च को आमंत्रित की थी। शहीद पथ इंटरसेक्शन पर गोमती नदी के दाहिने किनारे चार लेन वाले फ्लाईओवर के साथ लूप और रैंप भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दो साल का समय तय किया गया है।

निविदा की तकनीकी बिड 11 अप्रैल को खोली गई थी। पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड, जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड एवं एनसीसी लिमिटेड चयनित हुई। ग्रीन कॉरिडोर का फ्लाईओवर बनाने को एलडीए ने पीएनसी को दिया है 194 करोड़ रुपये का टेंडर टेंडर में गावर कंस्ट्रक्शन, एम. वेंकट राव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, आरकेसीपीएल और रायल इन्फ्राकंस्ट्रू ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये कंपनियां तकनीकी बिड में ही बाहर हो गईं। टेंडर में शामिल होकर पीएनसी इन्फ्राटेक ने 194.40 करोड़ रुपये की बोली लगाई और सबसे कम बोलीदाता रही। इसी तरह जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स ने 214.07 करोड़ रुपये, एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग ने 215.11 करोड़ रुपये और एनसीसी लिमिटेड ने 216.73 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।