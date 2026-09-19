लखनऊ में संपत्ति खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, LDA के इस फैसले से अब चुटकी में मिलेगा लोन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब भूखंड, भवन, फ्लैट व व्यावसायिक संपत्तियों के लिए पंजीकरण धनराशि जमा करने के लिए दो बैंकों से आसानी से लोन की सुविधा मिलेगी। एलडीए ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बाद अब सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ भी एमओयू किया है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेेश कुमार ने बताया, सुविधा का दायरा बढ़ने से आवेदकों को पंजीकरण धनराशि के लिए बैंक लोन लेना आसान होगा। इससे एकमुश्त पंजीकरण धनराशि जमा करने में असमर्थ नागरिकों के लिए एलडीए की विभिन्न योजनाओं में संपत्ति के लिए आवेदन करना अधिक सुगम होगा।