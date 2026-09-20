लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास बनेगा नौटिका ग्रींस अपार्टमेंट, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब सीजी सिटी में इकाना स्टेडियम के पास नौटिका ग्रींस अपार्टमेंट बनेगा। 2100 वर्गफीट क्षेत्रफल के 500 प्रीमियम फ्लैट्स और 20 पेंट हाउस होंगे। सोसाइटी में जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, पावर बैकअप, 500 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की सुविधा होगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है।

असल में, पहले जी-20 रोड पर राप्ती अपार्टमेंट के पास नर्मदा अपार्टमेंट बनाया जाना था, जिसमें 300 फ्लैट्स व 12 पेंट हाउस का निर्माण प्रस्तावित था। इसमें आनलाइन पंजीकरण व लाटरी के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन भी किया गया था। लेकिन, न्यायालय में वाद होने के कारण परियोजना लंबित हो रही थी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इसके समाधान के लिए सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के लिए नये स्थल का चयन किया गया है। इसके तहत अब सीजी सिटी में नौटिका ग्रींस नाम से अपार्टमेंट बनाया जाएगा।

नौटिका ग्रींस अपार्टमेंट इकाना क्रिकेट स्टेडियम व पलासियो माल के बीच निर्मित 45 मीटर चौड़ी सड़क के कार्नर प्लाट पर बनेगा। जहां से सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड, नौसेना शौर्य वाटिका व हारमोनी पार्क की दूरी महज चंद कदमों की होगी। वहीं, संस्कृति स्कूल, सीएसआइ टावर, एचसीएल, पुलिस मुख्यालय जैसे प्रमुख लैंडमार्क निकट होंगे। शहीद पथ व सुलतानपुर रोड से सीधे पहुंच होगी।