डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बीते कई महीने में अग्निकांड की कई घटनाओं को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण पर बड़े आरोप लगे और शहर में अवैध आवासीय व व्यावसायिक निर्माण को लेकर भी प्राधिकरण संदेह के घेरे में हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के नये उपाध्यक्ष अनुज सिंह अब इससे छुटकारा दिलाने के प्रयास में लग गए हैं।

उन्होंने प्रधान महालेखाकार (पीएजी) की टीम से बीते चार वर्ष में जारी सभी नक्शों की जांच कराने का फैसला किया है। अब अवैध निर्माण कराने वालों की धुकधुकी बढ़ गई है। एलडीए के वीसी के निर्देश पर एलडीए से पास चार वर्ष के नक्शों की जांच होगी। पीएजी की टीम पार्किंग से लेकर शमन तक खंगालेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक मंजूर नक्शों की जांच प्रधान महालेखाकार टीम करेगी।