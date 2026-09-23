लखनऊ: केजीएमयू में मरीज से पैसे ऐंठने का आरोप, 500 न देने पर एक घंटे तक आईसीयू के बाहर फंसी रही प्रसूता

जागरण संवाददाता, लखनऊ। केजीएमयू के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग क्वीन मेरी में प्रसूता को आइसीयू से जरनल वार्ड शिफ्ट करने के लिए पांच सौ रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को एक तीमारदार से कर्मचारी प्रसूता को वार्ड में पहुंचाने के लिए रूपये मांगे। इस पर तीमारदार से काफी बहस भी हुई।

करीब एक घंटा तक प्रसूता इंतजार करती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तीमारदार ने बताया कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि जितनी कर्मचारी हैं सभी पैसे के बिना कोई मदद नहीं करती हैं। बुधवार को पहले तल पर एक गरीब महिला तीमारदार आइसीयू के बाहर एक कर्मचारी से लड़ती नजर आई। पूछने पर पता चला कि कर्मचारियों के रुपये मांगने से परेशान हैं। महिला ने बताया कि जगह-जगह उससे कर्मचारी रुपये मांग रहे हैं।