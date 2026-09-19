KGMU के एक और डॉक्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप, जांच शुरू; कुलपति ने सात दिन में मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। केजीएमयू के मेडिसिन विभाग में शुक्रवार को डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हो गया। डाक्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस और नर्सिंग स्टाफ का वीडियो बनाने के आरोप हैं। इस घटना की जानकारी होने पर कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने पांच सदस्यीय समित गठित की है, जो एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी।

सूत्रों के मुताबिक, डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच नोकझोंक के बाद विभाग में चल रही कथित अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा हुआ। डाक्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने, इंडोस्कोपी लैब में बाहरी व्यक्ति को बुलाकर जांच कराने और नर्सिंग स्टाफ का वीडियो बनाने समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

इससे संबंधित फोटो-वीडियो संस्थान के अधिकारियों को सौंपा गया, जिसके बाद शनिवार को कुलपति ने मामले की जांच के आदेश दिए। हाल ही में एक सीनियर डाक्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस का आरोप लगा है। इसकी जांच चल रही है।



क्या है आरोप?