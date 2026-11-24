योगी सरकार में तीर्थ स्थलों के बढ़ते वैभव के बीच काशी से अयोध्या तक दिखी सनातन आस्था की भव्य झलक
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों, जैसे काशी, अयोध्या और प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। योगी सरकार में धार्मिक पर्यटन को मिल रहे प्रोत्साहन के बीच लगभग 30 लाख लोगों ने गंगा और सरयू के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई।
HighLights
कार्तिक पूर्णिमा पर यूपी में 30 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान।
प्रयागराज में सर्वाधिक 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई।
काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य में भी लाखों भक्तों ने आस्था जताई।
डिजिटल टीम, लखनऊ। योगी सरकार में तीर्थस्थलों के विकास और धार्मिक पर्यटन को मिल रहे प्रोत्साहन के बीच कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को प्रदेश के प्रमुख तीर्थों में आस्था का महासंगम देखने को मिला। काशी से अयोध्या और प्रयागराज से नैमिषारण्य तक करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया।
भोर से ही गंगा और सरयू के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। हर-हर गंगे और जय श्रीराम के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया। घाटों पर उमड़ा जनसैलाब सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति लोगों की गहरी आस्था का साक्षी बना।
काशी में आठ लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान
कार्तिक पूर्णिमा पर तीर्थराज प्रयागराज में सर्वाधिक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। भोर से ही घाटों पर स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना और दान-पुण्य कर मंगलकामना की। वहीं, धर्मनगरी काशी में करीब आठ लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान हुए। देव दीपावली की परंपरा से जुड़ी काशी में दिनभर उत्सव जैसा वातावरण रहा।
अयोध्या में पांच लाख श्रद्धालुओं ने किया सरयू स्नान
रामनगरी अयोध्या में करीब पांच लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। भोर से ही सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। जय श्रीराम के उद्घोष से रामनगरी का वातावरण भक्तिमय बना रहा।
गढ़मुक्तेश्वर में तीन लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में करीब तीन लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान किया। वहीं, रायबरेली के डलमऊ में करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया। सीतापुर के पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में भी करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठान किए। सभी तीर्थस्थलों पर सुबह से श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।