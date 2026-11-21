अखिलेश झूठ बोलकर केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जनता उनकी मंशा अच्छे से जानती हैः मंत्री कपिल देव अग्रवाल
यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा और अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता सपा की मंशा जानती है और राज्य में तीसरी बार कमल खिलेगा।
HighLights
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया।
अखिलेश यादव पर झूठ बोलकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया।
कहा, यूपी में तीसरी बार खिलेगा कमल, जनता बीजेपी के साथ।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शनिवार को सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए जनता की बात सुनी होती तो आज उनकी पार्टी का ये हाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि सपा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जबकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।
कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। झूठ बोलकर वो केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यूपी की जनता सपा की मंशा को अच्छे से जानती है। मंत्री ने कहा कि जेन-जी मजबूती के साथ बीजेपी से जुड़ा हुआ है।
यूपी में तीसरी बार खिलेगा कमल
कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राधे-राधे की महिला अनंत है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक राधे-राधे कहा जाता है। बड़ों को भी राधे और छोटों को भी राधे कहकर अभिवादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि राधा रानी की कृपा से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलेगा।