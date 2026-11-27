जागरण संवाददाता, कानपुर। शनिवार को कानपुर समेत आसपास के 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाएं सुचारु रूप से संचालित होंगी। मरीजों की सुविधा के लिए कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इसके साथ ही हमीरपुर, कन्नौज, फतेहपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बांदा, उरई, औरैया, चित्रकूट, महोबा, कानपुर देहात और इटावा के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज में भी विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ बैठेंगे।

कानपुर नगर की ओपीडी

अस्पताल / संस्थान विभाग डॉक्टरों के नाम एलएलआर अस्पताल सर्जरी विभाग डॉ. संजय काला, डॉ. सुशांत लूथरा, डॉ. कुश पाठक, डॉ. युक्तेश्वर मिश्रा मनोरोग विभाग डॉ. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला रोग विभाग डॉ. मो. काजी साकिब मेडिसिन विभाग डॉ. एमपी सिंह, डॉ. ललित कुमार, डॉ. ब्रजेश कुमार त्वचा रोग विभाग डॉ. युगल राजपूत बाल रोग विभाग डॉ. प्रतिभा सिंह, डॉ. आराधना गुप्ता दंत रोग विभाग डॉ. अशरफउल्ला नेत्र रोग विभाग डॉ. नम्रता पटेल हड्डी रोग विभाग डॉ. चंद्रशेखर वर्मा और डॉ. रचित भट्नागर जीएसवीएसएस पीजीआई न्यूरोलाजी विभाग डॉ. सौरभ निगम, डॉ. अभिषेक सचान न्यूरोसर्जरी विभाग डॉ. अभिषेक गुप्ता, डॉ. प्रथमेश मिश्रा यूरोलाजी विभाग डॉ. प्रखर पटेल नेफ्रोलाजी विभाग डॉ. सुब्रह्मयम त्रिपाठी पेन मेडिसिन डॉ. चंद्रशेखर उर्सुला अस्पताल फिजिशियन डॉ. प्रीति मेहता, डॉ. बीरबल दंत रोग डॉ. अवनीश गुप्ता चेस्ट फिजिशियन डॉ. अरविंद अवस्थी, डॉ. एसपी जौहरी सर्जन डॉ. वीकेएस कटियार ईएनटी डॉ. अपूर्वा नेत्र रोग विभाग डॉ. बीडी सेठ आर्थोपेडिक डॉ. श्री प्रकाश और डॉ. अशोक कुमार बाल रोग डॉ. आरसी यादव, डॉ. सूरज शिवहरे त्वचा रोग डॉ. अरुण सहगल मनोरोग डॉ. आरती हृदय रोग संस्थान मेडिसिन विभाग डॉ. एमएम रजी, डॉ. मोहित सचान कार्डियक सर्जरी विभाग डॉ. नीरज प्रकाश मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. अवधेश कुमार होम्योपैथिक चिकित्सालय होम्योपैथी डॉ. मोना गुप्ता, डॉ. मुकेश श्रीवास्तव, डॉ. श्रुति सिन्हा, डॉ. सत्येंद्र कुमार ओझा, डॉ. प्रियंका, डॉ. रेखा

कानपुर देहात की ओपीडी

अस्पताल: मेडिकल कॉलेज | समय: 08:00 से 02:00 बजे | शिकायत नंबर: 9506502480

विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह नाक, कान, गला डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. सविता साहू हड्डी रोग डॉ. राम कुमार गौतम बाल रोग डॉ. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डॉ. जयवर्धन त्वचा रोग डॉ. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डॉ. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डॉ. जसवीर दंत रोग डॉ. रूबी द्विवेदी

बांदा की ओपीडी

अस्पताल / संस्थान (समय) विभाग डॉक्टरों के नाम जिला अस्पताल

(समय: 8:00 से 2:00 बजे) रेडियोलाजिस्ट डॉ. किशुन कुमार सर्जन डॉ. रामेंद्र कुमार फिजीशियन डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र गुप्ता व डॉ. अशोक राजपूत नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनीता सिंह मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक गुप्ता दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रसून खरे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल

(समय: 9:00 से 3:00 बजे) मेडिसन विभाग डॉ. आकिव फारूकी सर्जरी विभाग डॉ. संजय कुमार बालरोग विभाग डॉ. अनीता अग्रहरि चर्मरोग विभाग डॉ. कुंदन चौहान अस्थि रोग विभाग डॉ. मनोज वर्मा ईएनटी विभाग डॉ. जितेंद्र यादव नेत्र रोग विभाग डॉ. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग विभाग डॉ. हिमांशु सिंह टीबी चेस्ट रोग विभाग डॉ. राजकमल सिंह दंत रोग विभाग डॉ. निधि गुप्ता

इटावा की ओपीडी

समय: 08:00 से 02:00 बजे

अस्पताल / संस्थान विभाग डॉक्टरों के नाम बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल जनरल मेडिसिन डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव श्वसन ओपीडी (चेस्ट फिजिशियन) डॉ. विकास राजपूत बालरोग विभाग ओपीडी डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन ओपीडी डॉ. अनूप शर्मा, डॉ. मंगल सिंह दंतरोग विभाग ओपीडी डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया नाक, कान, गला रोग ओपीडी डॉ. मनोज कुमार, डॉ. जेपी चौधरी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई नाक, कान, गला रोग ओपीडी डॉ. संजीव यादव, डॉ. कंचन चौधरी जनरल सर्जरी डॉ. सोमेंद्र पाल सिंह, डॉ. शेष कुमार वर्मा, डॉ. सुधांशु मिश्रा, डॉ. समीर गुप्ता स्त्री रोग डॉ. अनुराधा, डॉ. आकांक्षा नेत्र रोग डॉ. दीप्ती जोशी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. जसवीर सिंह, डॉ. अंकित मित्तल मनोरोग विभाग डॉ. धीरेंद्र कुमार बाल रोग ओपीडी डॉ. निशांत शर्मा

कन्नौज की ओपीडी

अस्पताल: राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा | समय: 08:00 से 02:00 बजे | समस्या पर डॉयल करें: सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह (9415487268)

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डॉ. इमरान अली अस्थि रोग डॉ. अंबर बरयानी बाल रोग डॉ. मनाली तिवारी व डॉ. सोनेंद्र कुमार प्रसूति रोग डॉ. शशि शुक्ला व डॉ. मीनाक्षी शुकला नाक-कान-गला डॉ. नितिन कुमार मानसिक रोग डॉ. विवेक कुमार दंत रोग डॉ. हर्षिता गौतम नेत्र रोग डॉ. जटाशंकर व डॉ. करिश्मा त्वचा रोग डॉ. गौरव पालीवाल

अस्पताल: जिला अस्पताल, जसौली | समय: 08:00 से 02:00 बजे | समस्या पर डॉयल करें: डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी, सीएमएस (9454455303)

विंग कक्ष संख्या विभाग चिकित्सक का नाम मुख्य विंग कमरा नंबर 2 हड्डी रोग डॉ. सूरज कुमार कमरा नंबर 3 फिजीशियन डॉ. चितरंजन कमरा नंबर 4 - डॉ. निकेतन सक्सेना कमरा नंबर 12 ईएनटी डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार कमरा नंबर 13 बाल रोग डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार कमरा नंबर 19 दंत रोग डॉ. अरविंद कमरा नंबर 20 नेत्र रोग डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम कमरा नंबर 26 सर्जन डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद कमरा नंबर 27 मनोरोग विभाग डॉ. स्वाति कटियार कमरा नंबर 28 फिजीशियन डॉ. भूपेश कुमार पपने महिला विंग कमरा नंबर 2 फिजीशियन डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव कमरा नंबर 3 - डॉ. आंचल, डॉ. निधि

औरैया की ओपीडी

अस्पताल: जिला संयुक्त चिकित्सालय | समय: 8:00 से 2:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम / उपलब्धता चेस्ट फिजिशियन डॉ. अवधेश कटियार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू सचान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राम प्रकाश दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहित गहोई नाक कान गला रोग विशेषज्ञ नहीं बाल रोग विशेषज्ञ नहीं मनोरोग विशेषज्ञ नहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं जनरल सर्जन नहीं

चित्रकूट की ओपीडी

अस्पताल: जिला अस्पताल | समय: 8:00 से 2:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डॉ. साकिब अनवर फिजिशियन डॉ. सुजीत सिंह और डॉ. ऋषि कुमार नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डॉ. आरबी लाल और डॉ. कन्हैया कुमार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य और डॉ. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश कुमार भारती और डॉ. अरुण कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रबल प्रताप सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता मिश्रा दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव पाल गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डॉ. भास्कर सिंह

महोबा की ओपीडी

अस्पताल: जिला अस्पताल | समय: 08:00 से 02:00 बजे | सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714

विभाग डॉक्टरों / काउंसलर के नाम मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता नाक, कान, और गला रोग विभाग डॉ. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज व डॉ. गुलशेर बाल रोग विभाग डॉ. गोपाल प्रसाद सर्जन विभाग डॉ. राहुल कुमार हड्डी रोग विभाग डॉ. हेमेंद्र नेत्र रोग विभाग डॉ. डीके राय

हमीरपुर की ओपीडी

अस्पताल: जिला अस्पताल | समय: 8:00 से 2:00 बजे

कक्ष संख्या विभाग डॉक्टरों के नाम कमरा नंबर 07 त्वचा रोग डॉ. अतुल वर्मा कमरा नंबर 08 हड्डी रोग डॉ. ब्रम्हप्रकाश सचान कमरा नंबर 101 जनरल सर्जरी डॉ. महेंद्र सिंह कमरा नंबर 102 फिजीशियन डॉ. परमेंद्र प्रजापति कमरा नंबर 114 जनरल ओपीडी डॉ. मोहित कमरा नंबर 115 नाक, कान व गला डॉ. विकास यादव कमरा नंबर 116 दंत रोग डॉ. जीतेंद्र सचान व डॉ. सुनीता कमरा नंबर 120 नेत्र रोग डॉ. एके सिंह कमरा नंबर 126 बाल रोग डॉ. आशुतोष निरंजन

उरई की ओपीडी

समय: 8:00 से 2:00 बजे

अस्पताल / संस्थान (संपर्क) विभाग डॉक्टरों के नाम जिला चिकित्सालय

सीएमएस संपर्क: 9415532973 अस्थि रोग विभाग डॉ. मधुसूदन सिंह, डॉ. राम द्विवेदी सर्जरी विभाग डॉ. केपी सिंह बाल रोग विभाग डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल जनरल मेडिसिन डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा दंत रोग विभाग डॉ. गरिमा तिवारी नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. बीपी सिंह जिला नेत्र चिकित्सालय नेत्र विभाग डॉ. मनोज राजपूत, डॉ. शुचि वर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज

सीएमएस संपर्क: 9454369390 जनरल मेडिसिन डॉ. कुलदीप अस्थि रोग विभाग डॉ. प्रांशु शर्मा सर्जरी विभाग डॉ. सुशील कुमार, डॉ. शिवा कुमार प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डॉ. प्रीति राजपूत बाल रोग विभाग डॉ. कामिनी राजपूत मनोरोग विभाग डॉ. आशीष कुमार दंत रोग विभाग डॉ. हिना रहमान, डॉ. मदन मोहन निरंजन नेत्र रोग विभाग डॉ. नवीन सिरोही, डॉ. रूबी बाला नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह चर्म रोग विभाग डॉ. राघवेंद्र प्रताप सिंह टीबी एंड चेस्ट विभाग डॉ. सुनील कुमार निखर

फर्रुखाबाद की ओपीडी

अस्पताल: डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल | समय: 08:00 से 02:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डॉ. अक्षय जोयल फिजीशियन डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकिता वर्मा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज पांडेय नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा सक्सेना, डॉ. आकांक्षा तिवारी, डॉ. प्रभात वर्मा नाक, कान व गला विशेषज्ञ डॉ. नवनीत कुमार चेस्ट फिजीशियन डॉ. अंकित मिश्रा पैथोलाजिस्ट डॉ. जयसिंह माइक्रोबायोलिस्ट डॉ. प्रवीन कुमार दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा

फतेहपुर की ओपीडी

समय: 08:00 से 12:00 बजे

अस्पताल / संस्थान विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिकल कॉलेज मेडिसिन डॉ. आरके मौर्य (प्राचार्य), डॉ. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान, गला डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका हड्डी रोग डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय बाल रोग डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल नेत्र रोग डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डॉ. साक्षी दुबे कार्डियोलाजी डॉ. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय जिला अस्पताल जरनल सर्जन डॉ. संतोष जरनल फिजीशियन डॉ. तापस त्रिपाठी नाक, कान व गला रोग डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. एनके सक्सेना फिजीशियन डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह जरनल फिजीशियन डॉ. डीके वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मूलचंद नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आदर्श हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनम सचान

उन्नाव की ओपीडी

समय: 08:00 से 02:00 बजे