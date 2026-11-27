इसके साथ ही हमीरपुर, कन्नौज, फतेहपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बांदा, उरई, औरैया, चित्रकूट, महोबा, कानपुर देहात और इटावा के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज में भी विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ बैठेंगे।
कानपुर नगर की ओपीडी
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|एलएलआर अस्पताल
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय काला, डॉ. सुशांत लूथरा, डॉ. कुश पाठक, डॉ. युक्तेश्वर मिश्रा
|मनोरोग विभाग
|डॉ. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डॉ. मो. काजी साकिब
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. एमपी सिंह, डॉ. ललित कुमार, डॉ. ब्रजेश कुमार
|त्वचा रोग विभाग
|डॉ. युगल राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डॉ. प्रतिभा सिंह, डॉ. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डॉ. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. नम्रता पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. चंद्रशेखर वर्मा और डॉ. रचित भट्नागर
|जीएसवीएसएस पीजीआई
|न्यूरोलाजी विभाग
|डॉ. सौरभ निगम, डॉ. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डॉ. अभिषेक गुप्ता, डॉ. प्रथमेश मिश्रा
|यूरोलाजी विभाग
|डॉ. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डॉ. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
|पेन मेडिसिन
|डॉ. चंद्रशेखर
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डॉ. प्रीति मेहता, डॉ. बीरबल
|दंत रोग
|डॉ. अवनीश गुप्ता
|चेस्ट फिजिशियन
|डॉ. अरविंद अवस्थी, डॉ. एसपी जौहरी
|सर्जन
|डॉ. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डॉ. अपूर्वा
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डॉ. श्री प्रकाश और डॉ. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डॉ. आरसी यादव, डॉ. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डॉ. अरुण सहगल
|मनोरोग
|डॉ. आरती
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. एमएम रजी, डॉ. मोहित सचान
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज प्रकाश
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डॉ. अवधेश कुमार
|होम्योपैथिक चिकित्सालय
|होम्योपैथी
|डॉ. मोना गुप्ता, डॉ. मुकेश श्रीवास्तव, डॉ. श्रुति सिन्हा, डॉ. सत्येंद्र कुमार ओझा, डॉ. प्रियंका, डॉ. रेखा
कानपुर देहात की ओपीडी
अस्पताल: मेडिकल कॉलेज | समय: 08:00 से 02:00 बजे | शिकायत नंबर: 9506502480
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डॉ. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डॉ. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डॉ. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डॉ. जसवीर
|दंत रोग
|डॉ. रूबी द्विवेदी
बांदा की ओपीडी
|अस्पताल / संस्थान (समय)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जिला अस्पताल
(समय: 8:00 से 2:00 बजे)
|रेडियोलाजिस्ट
|डॉ. किशुन कुमार
|सर्जन
|डॉ. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजेंद्र गुप्ता व डॉ. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डॉ. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
(समय: 9:00 से 3:00 बजे)
|मेडिसन विभाग
|डॉ. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डॉ. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डॉ. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डॉ. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डॉ. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. निधि गुप्ता
इटावा की ओपीडी
समय: 08:00 से 02:00 बजे
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी (चेस्ट फिजिशियन)
|डॉ. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डॉ. अनूप शर्मा, डॉ. मंगल सिंह
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. मनोज कुमार, डॉ. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. संजीव यादव, डॉ. कंचन चौधरी
|जनरल सर्जरी
|डॉ. सोमेंद्र पाल सिंह, डॉ. शेष कुमार वर्मा, डॉ. सुधांशु मिश्रा, डॉ. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डॉ. अनुराधा, डॉ. आकांक्षा
|नेत्र रोग
|डॉ. दीप्ती जोशी
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. जसवीर सिंह, डॉ. अंकित मित्तल
|मनोरोग विभाग
|डॉ. धीरेंद्र कुमार
|बाल रोग ओपीडी
|डॉ. निशांत शर्मा
कन्नौज की ओपीडी
अस्पताल: राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा | समय: 08:00 से 02:00 बजे | समस्या पर डॉयल करें: सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह (9415487268)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डॉ. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डॉ. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डॉ. मनाली तिवारी व डॉ. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डॉ. शशि शुक्ला व डॉ. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डॉ. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डॉ. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डॉ. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डॉ. जटाशंकर व डॉ. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डॉ. गौरव पालीवाल
अस्पताल: जिला अस्पताल, जसौली | समय: 08:00 से 02:00 बजे | समस्या पर डॉयल करें: डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी, सीएमएस (9454455303)
|विंग
|कक्ष संख्या
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|मुख्य विंग
|कमरा नंबर 2
|हड्डी रोग
|डॉ. सूरज कुमार
|कमरा नंबर 3
|फिजीशियन
|डॉ. चितरंजन
|कमरा नंबर 4
|-
|डॉ. निकेतन सक्सेना
|कमरा नंबर 12
|ईएनटी
|डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
|कमरा नंबर 13
|बाल रोग
|डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
|कमरा नंबर 19
|दंत रोग
|डॉ. अरविंद
|कमरा नंबर 20
|नेत्र रोग
|डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
|कमरा नंबर 26
|सर्जन
|डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
|कमरा नंबर 27
|मनोरोग विभाग
|डॉ. स्वाति कटियार
|कमरा नंबर 28
|फिजीशियन
|डॉ. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग
|कमरा नंबर 2
|फिजीशियन
|डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
|कमरा नंबर 3
|-
|डॉ. आंचल, डॉ. निधि
औरैया की ओपीडी
अस्पताल: जिला संयुक्त चिकित्सालय | समय: 8:00 से 2:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम / उपलब्धता
|चेस्ट फिजिशियन
|डॉ. अवधेश कटियार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोहित गहोई
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|बाल रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|मनोरोग विशेषज्ञ
|नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
चित्रकूट की ओपीडी
अस्पताल: जिला अस्पताल | समय: 8:00 से 2:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डॉ. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डॉ. सुजीत सिंह और डॉ. ऋषि कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डॉ. आरबी लाल और डॉ. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य और डॉ. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रमेश कुमार भारती और डॉ. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. भास्कर सिंह
महोबा की ओपीडी
अस्पताल: जिला अस्पताल | समय: 08:00 से 02:00 बजे | सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
|विभाग
|डॉक्टरों / काउंसलर के नाम
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, और गला रोग विभाग
|डॉ. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज व डॉ. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डॉ. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डॉ. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. डीके राय
हमीरपुर की ओपीडी
अस्पताल: जिला अस्पताल | समय: 8:00 से 2:00 बजे
|कक्ष संख्या
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कमरा नंबर 07
|त्वचा रोग
|डॉ. अतुल वर्मा
|कमरा नंबर 08
|हड्डी रोग
|डॉ. ब्रम्हप्रकाश सचान
|कमरा नंबर 101
|जनरल सर्जरी
|डॉ. महेंद्र सिंह
|कमरा नंबर 102
|फिजीशियन
|डॉ. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा नंबर 114
|जनरल ओपीडी
|डॉ. मोहित
|कमरा नंबर 115
|नाक, कान व गला
|डॉ. विकास यादव
|कमरा नंबर 116
|दंत रोग
|डॉ. जीतेंद्र सचान व डॉ. सुनीता
|कमरा नंबर 120
|नेत्र रोग
|डॉ. एके सिंह
|कमरा नंबर 126
|बाल रोग
|डॉ. आशुतोष निरंजन
उरई की ओपीडी
समय: 8:00 से 2:00 बजे
|अस्पताल / संस्थान (संपर्क)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जिला चिकित्सालय
सीएमएस संपर्क: 9415532973
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. मधुसूदन सिंह, डॉ. राम द्विवेदी
|सर्जरी विभाग
|डॉ. केपी सिंह
|बाल रोग विभाग
|डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डॉ. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|नेत्र विभाग
|डॉ. मनोज राजपूत, डॉ. शुचि वर्मा
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
सीएमएस संपर्क: 9454369390
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. कुलदीप
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. प्रांशु शर्मा
|सर्जरी विभाग
|डॉ. सुशील कुमार, डॉ. शिवा कुमार
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डॉ. प्रीति राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डॉ. कामिनी राजपूत
|मनोरोग विभाग
|डॉ. आशीष कुमार
|दंत रोग विभाग
|डॉ. हिना रहमान, डॉ. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. नवीन सिरोही, डॉ. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डॉ. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डॉ. सुनील कुमार निखर
फर्रुखाबाद की ओपीडी
अस्पताल: डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल | समय: 08:00 से 02:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डॉ. अक्षय जोयल
|फिजीशियन
|डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. अंकिता वर्मा
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मेघा सक्सेना, डॉ. आकांक्षा तिवारी, डॉ. प्रभात वर्मा
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डॉ. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डॉ. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डॉ. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डॉ. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा
फतेहपुर की ओपीडी
समय: 08:00 से 12:00 बजे
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिकल कॉलेज
|मेडिसिन
|डॉ. आरके मौर्य (प्राचार्य), डॉ. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
|हड्डी रोग
|डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डॉ. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डॉ. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल
|जरनल सर्जन
|डॉ. संतोष
|जरनल फिजीशियन
|डॉ. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान व गला रोग
|डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डॉ. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह
|जरनल फिजीशियन
|डॉ. डीके वर्मा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आदर्श
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
|चर्म रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सोनम सचान
उन्नाव की ओपीडी
समय: 08:00 से 02:00 बजे