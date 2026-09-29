25 साल बाद लखनऊ खंडपीठ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले दूसरे जज होंगे न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, नियुक्ति की हुई सिफारिश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के इतिहास में सोमवार को एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने अनुशंसा की है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने पर वह लखनऊ खंडपीठ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले न्यायमूर्ति बृजेश कुमार वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। न्यायमूर्ति उपाध्याय का पूरा न्यायिक और विधिक करियर लखनऊ से जुड़ा रहा है।

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में वकालत शुरू की। उन्होंने लखनऊ खंडपीठ में सिविल और संवैधानिक मामलों की पैरवी की अरौर वरिष्ठ अधिवक्ताओं मोहम्मद आरिफ खान व एसके कालिया के साथ भी कार्य किया। मई 2007 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया। 21 नवंबर 2011 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।