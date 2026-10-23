यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन पर होगा बंपर निवेश, जापानी कंपनियों ने 10000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का मसौदा किया तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जापान के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में जापान के यामानाशी प्रांत के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न जापानी कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं।

राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल पिछले 19 अक्टूबर को जापान के यामानाशी प्रांत में आयोजित हरित ऊर्जा समिटि में भाग लेने गया है। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल ने तोशीबा, पांडा पावर, टी-शूबेम बीएचपी, मित्शुबिशी सहित विभिन्न जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में जापानी निवेशक कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन सहित हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को लेकर प्रस्ताव दिए हैं।