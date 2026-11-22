राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के समक्ष रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जनता उन्नति पार्टी के अध्यक्ष अनिल चौहान ने बिना शर्त भाजपा को अपना समर्थन दिया।

पंकज चौधरी ने उनका भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के गरीब, वंचित वर्ग का आर्थिक व सामाजिक विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुरक्षा के वातावरण से प्रभावित होकर जनता उन्नति पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है।