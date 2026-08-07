इटौंजा हाईवे पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में महिला की मौत, पति और मासूम बच्ची घायल

संवाद सूत्र, इटौंजा। इटौंजा थाना के अंतर्गत गुरुवार रात में एक युवक बाइक से पत्नी और एक माह की नौनिहाल बच्ची के साथ दवा लेने सिधौली जनपद सीतापुर जा रहा था, तभी नेवादा गांव के निकट हाईवे पर सामने से उल्टी दिशा से आ रहे बाइक चालक ने टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में तीनों उछलकर गिर पड़े। महिला की सीएचसी इटौंजा में मौत हो गई। जबकि उसका पति व नौनिहाल बच्ची घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुन्नू पुरवा निवासी दीपक यादव पत्नी सोनम 23 वर्ष व एक माह की नौनिहाल बेटी के साथ सिधौली सीतापुर दवा लेने जा रहे थे। नेवादा गांव के निकट हाईवे पर उल्टे साइड से एक बाइक चालक आ रहा था। जिस पर एक अन्य युवक भी बैठा था। दीपक की बाइक में टक्कर हो गई ।जिससे सोनम हाईवे पर गिरकर गंभीर हो गई। दीपक व बच्ची भी घायल हो गई।