लखनऊ वालों की हुई मौज: IRCTC ने लॉन्च किया कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए सस्ता टूर पैकेज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) अगले माह पर्यटकों को कश्मीर की सैर कराएगा। आइआरसीटीसी ने शुक्रवार को जन्नत-ए-कश्मीर हवाई टूर पैकेज लांच कर दिया है। यह पैकेज पांच रात एवं छह दिन का होगा। यात्रा तीन से आठ अक्टूबर तक आयोजित होगी।

इस टूर में लखनऊ से श्रीनगर आने-जाने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है। साथ ही खानपान एवं ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल और हाउस बोट में की गयी है। यात्रा के दौरान डल झील, बर्फीले पहाड़, गोंडोला केबल कार (सीधे भुगतान के आधार पर), खिलनमर्ग, बेताब घाटी, चंदनवारी, अरु घाटी, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन, निशात बाग, चश्मेशाही, शालीमार गार्डन , हजरतबल दरगाह का भ्रमण कराया जाएगा।