भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में सहवाग और द्रविड़ के बेटों के साथ यूपी के अयान अकरम को भी मौका

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कूच बिहार ट्राफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले मध्यम गति के तेज गेंदबाज उत्तर प्रदेश के अयान अकरम को भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है।

टीम भारत के दौरे पर आ रही ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 क्रिकेट टीम के साथ तीन एकदिवसीय मैच और दो तीन दिवसीय मैच खेलेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा के निवासी और उत्तराखंड के खेल रहे लक्ष्य रायचंदानी को टीम का कप्तान बनाया गया है। अयान अकरम तीन दिवसीय मैच में नजर आएंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच तीन वनडे और दो तीन दिवसीय मैच खेले जाएंगे। इस टीम में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्य वीर और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय के साथ उत्तर प्रदेश के अयान अकरम को शामिल किया गया है।

आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेल रहे हैं। राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अन्वय विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। अयान का चयन यूपी क्रिकेट के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

अयान उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम के कप्तान सहारनपुर के रहने वाले अयान उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम के कप्तान भी हैं। 2025-26 सत्र में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से खास पहचान बनाई और भारतीय अंडर-19 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल रहे। इस दौरान अयान ने 37 विकेट अपने नाम किए। अयान ने 2025-26 की कूच बिहार अंडर-19 ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की सफलता में अहम भूमिका निभाई।

उनकी गेंदबाजी के दम पर यूपी ने लगातार तीन मुकाबले जीत कर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। असम, चंडीगढ़ व छत्तीसगढ़ के खिलाफ भी अयान की गेंदबाजी प्रभावी रही और उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवंबर 2025 में हुई अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश से चयनित वह इकलौते खिलाड़ी थे। राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। लगातार बेहतर प्रदर्शन और तेज गेंदबाजी में सुधार ने उन्हें जूनियर क्रिकेट में अलग पहचान दिलाई।

भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच तीनों एकदिवसीय मुकाबले सितंबर में राजकोट में खेले जाएंगे। दो मल्टी-डे मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 27 से 30 सितंबर तक राजकोट में, जबकि दूसरा 5 से 8 अक्टूबर तक अहमदाबाद के बी ग्राउंड में होगा।